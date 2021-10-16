Стали известны подробности гибели российских туристов в Албании

Четверо российских туристов, которые погибли в сауне в отеле Албании, находились внутри дольше разрешенного времени. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Albanian Daily News.

Правоохранительные органы также сообщили, что полиция выясняет, исправно ли работала система вентиляции в сауне, а также были ли россияне пьяны. Также правоохранители допрашивают персонал.

Четверо российских туристов были найдены мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании в пятницу, 15 октября. Причиной их смерти стало удушье. Среди погибших — двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет. Правоохранители сообщили, что посольство России в Тиране проинформировано о произошедшем.

Позднее в сети появилось видео с места гибели туристов. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.