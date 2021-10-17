Стали известны новые подробности гибели российских туристов в Албании

В Албании предположили, что четырех российских туристов, найденных в сауне, могли убить

Четверо российских туристов, которые погибли в сауне отеля, ничего не употребляли в Албании после возвращения из Северной Македонии. Новые подробности стали известны телеканалу ABC News Albania.

По данным экспертизы, гибель россиян от удушья также маловероятна, так как при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию. В этой связи следствие предположило, что туристов могли убить, однако отмечается, что делать какие-либо выводы о причинах смерти пока рано.

Тела четырех российских туристов были найдены в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании 15 октября. Среди умерших — двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет. Выяснилось, что погибшие туристы были одной семьей.

Правоохранители сообщили, что посольство России в Тиране проинформировано о произошедшем.