В Албании назвали главную загадку гибели российских туристов

Журналист ABC Мусай: главной загадкой стало то, что ели погибшие в Албании туристы из РФ

Журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай назвал главную загадку гибели российских туристов в Албании. По его словам, она заключается в том, что ели умершие.

Как отметил обозреватель, россияне прибыли на отдых днем в воскресенье, они весь день провели в разъездах, но вечером не стали ужинать в отеле. После этого семья посетила сауну, но и там отказалась от предложенных администратором еды и напитков. Спустя некоторое время эти люди были найдены мертвыми.

«Вся загадка в том, что они ели в течение дня», — заключил Мусай.

Четверо российских туристов были найдены мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании в пятницу, 15 октября. По предварительным данным, россияне скончались от удушья. Среди умерших — двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет. Правоохранители сообщили, что посольство России в Тиране проинформировано о произошедшем. Погибшие оказались членами одной семьи.

