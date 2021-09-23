Группа альпинистов запросила помощь спасателей на Эльбрусе

МЧС: группа альпинистов из 23 человек запросила помощь спасателей на Эльбрусе

Группа альпинистов из 23 человек запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На поисково-спасательные работы выдвинулись семь человек, а также две единицы техники. По данным ведомства, сообщение поступило в четверг, 23 сентября. Туристы находятся на высоте 5,4 тысячи метров.

По предварительной информации, один человек получил травму ноги. Отмечается, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

Ранее в августе группа туристов пострадала в Северной Осетии в результате схода лавины на высоте 4,2 тысячи метров. Снежная масса сошла на путешественников на горе Казбек, когда они поднимались на вершину со стороны. О сходе лавины сообщил очевидец. Он же спас пострадавшую женщину, у которой диагностировали перелом ноги.