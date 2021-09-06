Альпинист решил покорить гору и умер в 200 метрах от вершины из-за отказа легких

Альпинист из США скончался при восхождении на гору Ильимани в Боливии

Альпинист из США решил покорить гору Ильимани, которая считается второй по величине в Боливии, и умер, не дойдя 200 метров до вершины, из-за отказавших легких. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летний Даниэль Гранберг из Колорадо, США, отправился в поход на хребет Кордильера-Реаль вместе с двумя гидами. Уточняется, что именно они вызвали спасателей после того, как туристу стало плохо на восхождении.

Когда спасательная бригада прибыла на место, путешественник уже скончался. Чтобы спустить его вниз, им понадобилось около двух дней. «Мы нашли Даниэля бездыханным, сидящим на вершине. Его легкие не выдержали, он не смог встать, чтобы продолжить идти», — рассказал руководитель спасательной операции, сотрудник Bolivian Andean Rescue Серхио Кондори Вальехос.

После спуска тело Гранберга доставили в ближайший морг сотрудники местной пожарной службы. По словам матери погибшего, причиной смерти молодого человека стал острый респираторный дистресс-синдром — его легкие отказали на высоте 6,2 тысячи метров на второй день похода. При этом, как отметила родственница американца, при восхождении у альпиниста наблюдались головная боль и одышка, однако в целом он чувствовал себя хорошо.

Один из сопровождающих Гранберга добавил, что турист выбрал для восхождения самый длинный и сложный маршрут, который требовал покорения минимум двух вершин.

Ранее, в августе, альпинист из России погиб в Таджикистане при восхождении в горах Памира на вершину Сент-Экзюпери в районе ледника Федченко. Мужчина был в составе туристической группы. Поисками путешественника занимался горно-спасательный центр.