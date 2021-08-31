В Северной Осетии во время схода лавины пострадали альпинисты

В Северной Осетии на горе Казбек на альпинистов сошла лавина

В горах Северной Осетии на высоте 4,2 тысячи метров на группу альпинистов сошла лавина — согласно предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщает РенТВ.

Как уточняет источник, снежная масса сошла на путешественников на горе Казбек, когда они поднимались на вершину со стороны Грузии.

В МЧС уточнили, что о сходе лавины сообщил очевидец. Он же спас пострадавшую женщину, у которой диагностировали перелом ноги. Уточняется, что на данный момент альпинисты ожидают прибытия спасателей на вертолете.

Ранее в августе стало известно о смерти российского альпиниста в Таджикистане. Александр Маслов погиб при восхождении группы туристов в горах Памира. Согласно предварительной информации, он отправился на вершину Сент-Экзюпери в районе ледника Федченко 28 июля.