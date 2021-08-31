Путешествия
 
Последние новости
Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД
Диетолог назвала продукты для борьбы с повышенным давлением
МПК объяснил отказ украинца фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде
Киллерам вынесли приговор за убийство российского бизнесмена
В Москве неизвестный обмазал солидолом 400 электросамокатов 
В Wildberries рассказали о реакции банков на конфликт с Visa и Mastercard
Ведущие экономики мира не смогли восстановиться от коронавируса
Российский мэр назвал критиковавших его город туристов «неудачниками» и «быдлом»
Лукашенко и Путин подпишут все дорожные карты по интеграции Белоруссии и России
Популярный комик рассказал о гонораре за съемки в «Вечернем Урганте»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Северной Осетии во время схода лавины пострадали альпинисты

В Северной Осетии на горе Казбек на альпинистов сошла лавина
Перейти в «Мою Ленту»
Гора Казбек
Гора Казбек
Фото: Public Domain / Wikimedia

В горах Северной Осетии на высоте 4,2 тысячи метров на группу альпинистов сошла лавина — согласно предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщает РенТВ.

Как уточняет источник, снежная масса сошла на путешественников на горе Казбек, когда они поднимались на вершину со стороны Грузии.

В МЧС уточнили, что о сходе лавины сообщил очевидец. Он же спас пострадавшую женщину, у которой диагностировали перелом ноги. Уточняется, что на данный момент альпинисты ожидают прибытия спасателей на вертолете.

Ранее в августе стало известно о смерти российского альпиниста в Таджикистане. Александр Маслов погиб при восхождении группы туристов в горах Памира. Согласно предварительной информации, он отправился на вершину Сент-Экзюпери в районе ледника Федченко 28 июля.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о смерти российского альпиниста в Таджикистане
Медведь-альбинос напал на украинских туристов на горе Арарат
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них мощную лавину
Путешествия
Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
20:5825 августа

Одно действие постояльца после выселения из отеля спровоцировало споры в сети

20:0225 августа

Найдено тело одного из пропавших при сходе селей в Дагестане туристов

19:2225 августа

Туристы совершили незаконное действие на статуе Христа и угодили в тюрьму

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
18:2225 августа

Пассажир заглянул стюардессе под юбку и нарвался на штраф в три миллиона рублей

17:3125 августа

Стало известно о строительстве нового роскошного курорта рядом с Шарм-эш-Шейхом

15:4025 августа

«Белавиа» продлила ограничения на полеты на Украину

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
15:3225 августа

Роскошные отели в Сочи резко снизили стоимость проживания для туристов

14:5125 августа

В России девушку засосало насосом в бассейн пятизвездочного отеля

16:2925 августа

Огромные очереди из отдыхающих на Черном море попали на видео и удивили местных

Россия
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
«Мы проявили мягкотелость»
Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
«Старики просили помянуть их в библиотеке»
 
«Я думал, умру»
Очереди на операцию ждать полтора года — этого времени у Руслана нет. Мальчику нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Российский сторож зарезал одного коллегу и попытался заживо сжечь другого
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Арестованы подозреваемые в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки
«Я знаю повадки этих зверей»
Как советский разведчик сорвал покушение на Сталина и ликвидировал десятки немецких офицеров
Найденную убитой в Башкирии 15-летнюю девочку перед смертью изнасиловали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Московский полицейский украл у чеченца 30 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Умер известный российский журналист-международник Всеволод Овчинников
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых социальных выплат
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Проект «Ленты.ру» вышел в финал «ТЭФИ-Мультимедиа»
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Финалистка «Голоса» назвала условие попадания на шоу
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
УАЗ «Патриот» заступил на службу в армию Сербии
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
России грозит дефицит автомобильных шин
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
У Lada Granta может появиться удешевленная версия
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
Самый большой автомобиль Dacia готовится к премьере
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
На Кругобайкальской железной дороге запустили мобильный аудиогид
В Казани прошел фестиваль национального костюма «Милли кием»
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Фильм дагестанской журналистки покажут в Турции
Все материалы