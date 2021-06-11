Туристы сняли на видео надвигающуюся на них мощную лавину

Туристы одного из базовых лагерей Эвереста сняли на видео надвигающуюся на них мощную лавину. Видео и подробности инцидента опубликовал Mirror.

Отмечается, что видео было снято 1 июня, однако появилось в сети недавно. На кадрах видно, как массивное снежное облако стремительно падает со склона, надвигаясь на базовый лагерь альпинистов. Тем не менее движение и скорость лавины замедлилось после столкновения со скалистыми участками горы.

Один из горных гидов рассказал, что за несколько минут до схода лавины группа туристов успела вернуться в лагерь с акклиматизационного выхода в горы. В результате происшествия никто не пострадал. Позже альпинисты исследовали местность на предмет безопасности после схода лавины.

Ранее в июне стало известно о том, что китайский альпинист Чжан Хун стал первым в Азии и третьим в мире слепым человеком, покорившим Эверест. На высочайший в мире пик он взобрался 24 мая в сопровождении трех гидов, а 3 июня они вернулись в альплагерь в Катманду.