Турист исполнил свою мечту и умер во время восхождения на Эверест

Альпинист из Великобритании скончался во время восхождения на Эверест, о котором он мечтал несколько месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летний отец двоих детей Келлину Портелли (Kellinu Portelli) путешествовал по Гималаям в рамках благотворительной акции сбора средств в поддержку больных раком. Накануне трагедии он отмечал фестиваль, проходивший в базовом лагере, где танцевал и веселился с местными жителями.

После этого Портелли вернулся в свою палатку и умер во сне из-за недостатка кислорода. Мужчину доставили вертолетом в больницу Катманду, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

Жена альпиниста Донна Портелли (Donna Portelli) описала его как крайне эмоционального человека и настоящего семьянина. «Когда ему было 40 лет, у него появился лишний вес, поэтому он начал бегать, и вскоре физические упражнения стали неотъемлемой частью его жизни. Он отправился на Эверест, поскольку хотел сделать что-то особенное и собрать деньги для фонда борьбы с раком Marie Curie», — пояснила супруга погибшего.

В мае три гражданина Индии погибли в очереди на вершину горы Эверест. 27-летний Нихал Багван упал от изнеможения, ожидая восхождения на пик, и погиб. 54-летняя Анджал Кулькарни и 49-летняя Калпана Дас погибли при спуске с горы. Причина их смерти пока не установлена.

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