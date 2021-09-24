Число погибших на Эльбрусе туристов возросло до пяти

Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам начальника главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина, спасатели обнаружили пять человек без признаков жизни, еще четырнадцать удалось спасти. Уточняется, что поисково-спасательные работы по спасению альпинистов на Эльбрусе завершены.

Ранее проводник, совершавший восхождение на гору в тот же день, предположил, что причиной гибели туристов могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения.