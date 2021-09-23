Сопровождавший группу на Эльбрусе гид бросил альпинистов

ТАСС: сопровождавший на Эльбрус альпинистов гид бросил группу и ушел вниз

Гид, который сопровождал на Эльбрусе 19 альпинистов, бросил группу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ЭВПСО) МЧС России.

«Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге», — рассказал представитель ЭВПСО. Он добавил, что к настоящему моменту вниз спустили уже троих человек.

По данным агентства, все входящие в группу альпинисты не являются профессионалами, включая гида. Также не исключается, что группа могла нарушить сроки, в которые должна была совершать восхождение на вершину.

Ранее сообщалось, что трое альпинистов из группы погибли, еще восемь человек найдены живыми.

Группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. По предварительной информации, один человек получил травму ноги. Поиски пропавших ведутся на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняют шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Порывы ветра достигают до 40 метров в секунду, температура воздуха составляет минус 20 градусов.