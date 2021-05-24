Россиянин умер при восхождении на Эльбрус

Альпинист из Пятигорска умер при восхождении на гору Эльбрус. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, причиной смерти стал сердечный приступ.

«Группа из города Пятигорска, зарегистрированная в МЧС России, вышла на восхождение горы Эльбрус в составе четырех человек. Одному из участников группы стало плохо (сердечный приступ), он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что cотрудники МЧС оказали помощь при транспортировке тела: его спустили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В пресс-службе также напомнили россиянам, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей, в связи с чем на туристических маршрутах необходимо проявлять бдительность.

Ранее в мае на Эльбрусе нашли тела двух альпинистов, пропавших после восхождения на гору. Девушка и ее гид должны были вернуться на базу Азау 21 апреля. Последний раз они выходили на связь 17 апреля и сообщили, что из-за плохой погоды вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку».