Найден потерявшийся на Эльбрусе американский альпинист

МЧС нашло американского альпиниста, потерявшегося на Эльбрусе на высоте пять тысяч метров

Спасатели МЧС отыскали американского альпиниста, который пропал на Эльбрусе на высоте около пяти тысяч метров. Сейчас ему помогают спуститься вниз, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии, слова которой передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 19 сентября по спутниковой системе потерявшийся гражданин США отправил сигнал SOS. На тот момент он находился на горе Эльбрус на высоте 4957 метров. В его поисках приняли участие четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«В 21.26 мск в воскресенье спасатели нашли американского альпиниста и спускают его вниз», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 сентября, Альпинист из США решил покорить гору Ильимани, которая считается второй по величине в Боливии, и умер, не дойдя 200 метров до вершины, из-за отказавших легких. Чтобы спустить его вниз, спасателям понадобилось около двух дней. По словам матери погибшего, причиной смерти молодого человека стал острый респираторный дистресс-синдром — его легкие отказали на высоте 6,2 тысячи метров на второй день похода.