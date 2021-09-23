Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось

РИА Новости: на Эльбрусе погибли три альпиниста, еще восемь человек найдены живыми

Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, еще восемь человек найдены живыми. Ранее сообщалось об одном погибшем альпинисте.

Группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей при восхождении на Эльбрус из-за ухудшения погодных условий 23 сентября. Поиски пропавших ведутся на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняют шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Порывы ветра достигают до 40 метров в секунду, температура воздуха составляет минус 20 градусов.