Умер один из пропавших на Эльбрусе альпинистов

Скончался один из альпинистов группы, ранее запросившей помощь спасателей на Эльбрусе в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

По данным агентства, еще трое альпинистов найдены живыми. Всего на данный момент спасателями обнаружены четыре человека. Также уточняется, что в состав группы входило 19 альпинистов.

Ранее сообщалось, что группа из 23 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. По предварительной информации, один человек получил травму ноги.

Поиски пропавших ведутся на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняют шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Уточняется, что порывы ветра достигают до 40 метров в секунду, температура воздуха составляет минус 20 градусов по Цельсию. В настоящее время наращивается группировка сил и средств спасателей МЧС России.

