Названа возможная причина гибели альпинистов на Эльбрусе

Причиной несчастного случая на Эльбрусе, в результате которого погибли три альпиниста, могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения. Такое мнение в разговоре с «Российской Газетой» выразил проводник, совершавший восхождение на гору в тот же день.

По его словам, он встретил группу во время спуска, в тот момент с альпинистами все было в порядке. В то же время проводник отметил, что потерявшиеся туристы сильно задерживались. Об этом говорит тот факт, что поисково-спасательная операция проводится практически у вершины Эльбруса.

По данным источника издания, у руководителя потерявшейся группы нет альпинистского опыта. К тому же, на группу из 23 альпинистов необходимо не два, а четыре гида, подчеркнул он.

23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. По данным ТАСС, все входящие в группу туристы не являются профессионалами, включая гида, который бросил туристов и ушел вниз.

К данному моменту спасателям удалось обнаружить 17 человек, в том числе троих без признаков жизни. Местоположение оставшихся определено, они находятся без сознания на склоне, их планируется спустить на ратраке в ближайшие часы, заявили агентству спасатели.

По факту гибели альпинистов организована доследственная проверка.