Дочь пропавших на Эльбрусе туристов рассказала о последнем разговоре с родными

Дочь двух пропавших на Эльбрусе туристов из Санкт-Петербурга Лидия рассказала о последнем разговоре с родителями изданию «Комсомольская правда». По ее словам, накануне ее родные чувствовали себя хорошо.

Штурм вершины был запланирован на 22 сентября. «Мама была в сети, мы разговаривали. Она сообщила, что готовится к восхождению», — поделилась она. После этого ее родители не выходили на связь, однако некоторое время назад до ее матери начали доходить сообщения в одном из мессенджеров. «То есть появился интернет», — добавила Лидия.

Как рассказала девушка, ее родители поехали на Эльбрус во второй раз, с проверенным гидом и новым снаряжением. «В прошлый раз тоже были плохие метеоусловия, но они успешно спустились обратно», — отметила она.

Группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус 23 сентября. По последним данным, погибли три человека, еще 14 туристов спасли, судьба двоих неизвестна. По данным ТАСС, все входящие в группу альпинисты не являются профессионалами, включая гида, который бросил туристов.

Поиски пропавших ведутся на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняют шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Порывы ветра достигают до 40 метров в секунду, температура воздуха составляет минус 20 градусов.