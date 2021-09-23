Спасательную операцию МЧС на Эльбрусе сняли на видео

МЧС показало на видео кадры спасательной операции на Эльбрусе

МЧС показало на видео кадры операции по спасению альпинистов на Эльбрусе. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

На 10-секундном ролике видно, как бойцы спасотряда работают в условиях сильной пурги и 20-гадусного мороза. Видимость в районе операции не превышает одного метра.

Ранее стало известно, что ️число погибших альпинистов увеличилось до трех. Группа из 23 человек запросила помощь спасателей при восхождении на Эльбрус из-за ухудшения погодных условий. Поиски пропавших ведутся на высоте свыше пяти тысяч метров.