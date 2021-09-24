В МЧС рассказали о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов

МЧС: практически у всех альпинистов сильное обморожение, у некоторых имеются переломы

Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин рассказал о состоянии альпинистов, спасенных на Эльбрусе. Его слова приводит ТАСС.

Надежин уточнил, что практически у всех туристов имеется сильное обморожение. У некоторых альпинистов также выявлены переломы конечностей. В настоящее время спасенных встречает «Медицина катастроф» на высоте около 4 тысяч метров. Также 12 машин скорой помощи дежурят на поляне Азау у подножия горы Эльбрус.

Как рассказал агентству министр здравоохранения республики Рустам Калибатов, вниз уже спустили восемь человек, их состояние оценивается как средней тяжести, «относительно удовлетворительное». У одного туриста перелом голени, его отправили в Республиканскую больницу.

На данный момент спасателям удалось обнаружить 17 человек, в том числе троих без признаков жизни. Спасательную операцию МЧС на Эльбрусе сняли на видео.

Группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших ведутся на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняют шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Порывы ветра достигают до 40 метров в секунду, температура воздуха составляет минус 20 градусов. По данным ТАСС, все входящие в группу альпинисты не являются профессионалами, включая гида, который бросил туристов и ушел вниз.