12 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе

На трассе в Ивановской области в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

На трассе в Ивановской области в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса пострадали 12 человек, сообщил РИА Новости сотрудник регионального управления МВД России.

Днем в пятницу, 29 октября, легковушка Ford Focus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом, следовавшим во встречном направлении.

Десять пассажиров, находившихся в салоне автобуса, получили травмы. Пострадали и два человека из Ford Focus. ВСе гражданам оказывают помощь медики.

Ранее в Санкт-Петербурге на Бухарестской улице столкнулись два трамвая, пострадали 16 человек. Причиной аварии стал сердечный приступ у одного из водителей. Он продолжил движение и врезался в трамвай, который следовал впереди.