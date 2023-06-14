Lamborghini загорелась во время движения по Садовому кольцу и попала на видео

Желтая Lamborghini загорелась прямо во время движения по Садовому кольцу в Москве

Желтая Lamborghini загорелась прямо во время движения по Садовому кольцу в Москве. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся видеоролике видно, как из иномарки валит черный дым. Другие водители выходят из машин, чтобы помочь владельцу Lamborghini.

Как пишет Shot, хозяин иномарки сумел самостоятельно потушить пламя. На месте возгорания авто начали работу экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте в Москве произошло ДТП с участием нескольких машин. Тогда водитель Volvo протаранил четыре припаркованных автомобиля.

В результате аварии иномарки оказались сильно повреждены, одного пострадавшего зажало дверью, из-за чего он получил травмы. Мужчину госпитализировали.