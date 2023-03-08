В Москве водитель Volvo протаранил четыре автомобиля

На Ленинградском проспекте водитель Volvo протаранил четыре припаркованных автомобиля

В Москве, на Ленинградском проспекте, произошло ДТП с участием нескольких машин. Водитель Volvo протаранил четыре припаркованных автомобиля, пишет Telegram-канал «112».

В результате аварии иномарки были сильно повреждены, одного пострадавшего зажало дверью, из-за чего он получил травмы. В настоящее время сотрудники ГИБДД допрашивают предполагаемого виновника ДТП, которому предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Нижнекамске, виновником которого стал 28-летний водитель «Лады Калины», который не справился с управлением. Он вылетел на встречную полосу и врезался в автобус Yutong, в результате чего скончался на месте.