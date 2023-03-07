Российский водитель устроил смертельное ДТП с участием автобуса и попал на видео
В Нижнекамске водитель легковушки устроил смертельное ДТП с участием автобуса. Авария попала на видео, которое публикуют «ВЕСТИ» в своем Telegram-канале.
По предварительной версии, 28-летний россиянин за рулем «Лада Калина» не справился с управлением. Автомобиль занесло, он вылетел на встречную полосу и врезался в автобус Yutong. В управлении ГИБДД по Республике Татарстан уточнили, что в салоне автобуса пассажиров в момент происшествия не было.
На опубликованных кадрах запечатлен момент ДТП. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.
Ранее в марте смертельная авария произошла в Рубцовском районе Алтайского края на трассе А-322. Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли два человека.
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