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07:58, 2 марта 2023Россия

На российской трассе произошла смертельная авария с грузовиком и автобусом

В Алтайском крае на трассе А-322 два человека погибли в ДТП с грузовиком и автобусом

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Рубцовском районе Алтайского края на трассе А-322 произошла смертельная авария. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным МЧС, на место происшествия отправились 24 человек и 16 единиц техники. Предварительно, ДТП произошло, так как автобус выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым автомобилем, заявили в региональном МВД.

Там добавили, что погибли два пассажира автобуса. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее два человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом в Воронежской области. Авария произошла на седьмом километре автодороги Лиски — Средний Икорец. Водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

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Анастасия Шейкина
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