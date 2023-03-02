На российской трассе произошла смертельная авария с грузовиком и автобусом

В Алтайском крае на трассе А-322 два человека погибли в ДТП с грузовиком и автобусом

В Рубцовском районе Алтайского края на трассе А-322 произошла смертельная авария. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным МЧС, на место происшествия отправились 24 человек и 16 единиц техники. Предварительно, ДТП произошло, так как автобус выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым автомобилем, заявили в региональном МВД.

Там добавили, что погибли два пассажира автобуса. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее два человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом в Воронежской области. Авария произошла на седьмом километре автодороги Лиски — Средний Икорец. Водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.