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11:39, 22 февраля 2023Россия

В российском городе произошла смертельная авария с микроавтобусом и грузовиком

В Воронежской области два человека погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Два человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом в Воронежской области. Об этом сообщает региональное управление МВД на сайте.

По данным министерства, авария произошла на седьмом километре автодороги Лиски—Средний Икорец. Тогда водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

На месте ДТП погиб водитель Volkswagen, один из пассажиров микроавтобуса скончался в машине скорой помощи. Еще одна пассажирка транспортного средства — 15-летняя девушка — госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

После аварии правоохранители начали проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее в Яшкинском районе Кемеровской области произошла смертельная авария с участием автобуса и грузовика. Погибли два человека: водитель автобуса скончался на месте происшествия, женщина умерла в больнице. Пострадавшими числились 22 человека.

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Анастасия Шейкина
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