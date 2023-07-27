В Москве на шоссе столкнулись семь автомобилей

В Москве на Новорязанском шоссе столкнулись семь автомобилей, два человека пострадали

На Новорязанском шоссе в Москве произошла массовая авария — там столкнулись семь машин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В результате ДТП пострадали, предварительно, два человека. Более подробных данных об их состоянии не приводится. Также неизвестно, при каких обстоятельствах произошла авария.

В свою очередь, столичный Дептранс в Telegram-канале приводит другие данные — по его информации, на дороге столкнулись пять автомобилей. Департамент предупредил о существенном затруднении движения по шоссе в сторону области.

Ранее семь легковых автомобилей, а также грузовик и бензовоз столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Авария произошла в Горячем Ключе — там грузовик DAF столкнулся с легковым автомобилем, так как не выбрал для движения безопасную дистанцию. По инерции машина столкнулась с четырьмя попутными автомобилями, а грузовик протаранил еще два транспортных средства, которые впоследствии врезались в бензовоз.