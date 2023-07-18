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09:43, 18 июля 2023Россия

На трассе М-4 «Дон» на Кубани столкнулись семь авто, грузовик и бензовоз

В Горячем Ключе на Кубани на трассе М-4 «Дон» столкнулись семь авто, грузовик и бензовоз

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / TACC / Globallookpress.com

Семь легковых автомобилей, а также грузовик и бензовоз столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в управлении МВД по Кубани, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что авария произошла в Горячем Ключе — там грузовик DAF столкнулся с легковым автомобилем, так как не выбрал для движения безопасную дистанцию. По инерции машина столкнулась с четырьмя попутными автомобилями, а грузовик протаранил еще два транспортных средства, которые впоследствии врезались в бензовоз.

В результате пострадали два человека — водитель и пассажир Lada. Из-за массового ДТП на Кубани на российской трассе образовалась пробка длиной около 10 километров.

Трасса М-4 «Дон» растягивается на 1589 километров по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — КраснодарНовороссийск.

Ранее участок федеральной трассы М-4 оказался перекрыт из-за ливней и оползней в Туапсинском районе Краснодарского края. На опубликованных кадрах видно, что движение по четырехполосной дороге в обе стороны приостановлено, так как полностью затоплен один из участков трассы.

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    Анастасия Шейкина
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