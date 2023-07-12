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07:54, 12 июля 2023Россия

Несколько участков трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за ливня и оползня

В Туапсинском районе несколько участков трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за ливня
СюжетЛивень в Сочи

В Туапсинском районе Краснодарского края несколько участков федеральной трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за ливней и оползней. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что движение по четырехполосной дороге в обе стороны приостановлено, так как полностью затоплен один из участков трассы. Рядом с местом происшествия находится аквапарк и берег Черного моря — там сгустились тучи и бушует непогода.

Трасса М-4 «Дон» растягивается на 1589 километр по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новоросийск.

Ранее участок федеральной трассы А-147 в районе Сочи перекрыли из-за подтоплений, возникших в результате ливней. Трасса А-147 — единственный автомобильный маршрут, который соединяет Сочи с другими регионами России.

9 июля сильный ливень обрушился на часть районов Кубани. В Сочи, а также в Анапе закрыли все пляжи. В ночь на 10 июля в Адлере выпало не менее 100 миллиметров осадков. В Сочи также выпал град размером с яйцо.

После ливней уровень воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза поднялся до неблагоприятных отметок. В Лазаревском и Хостинском районах включили сирены оповещения населения — датчики среагировали на потенциально опасное повышение воды.

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    Анастасия Шейкина
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