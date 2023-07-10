Участок российской федеральной трассы близ Сочи перекрыли из-за подтоплений

Участок федеральной трассы А-147 в районе Сочи перекрыли из-за подтоплений после ливней

Участок федеральной трассы А-147 в районе Сочи перекрыли из-за подтоплений, возникших в результате ливней. Об этом сообщили в ФКУ Упдор «Черноморье», передает ТАСС.

«Федеральный подрядчик перекрыл движение на участке А-147 0-8 км Адлер — Веселое с 1+500 - 2+200 километров (...) в связи с подтоплением проезжей части», — сообщили в учреждении.

Там добавили, что на месте подтопления работают четверо рабочих и две единицы техники — они устраняют последствия ливней в Сочи.

Трасса А-147 — единственный автомобильный маршрут, который соединяет Сочи с другими регионами России. Она представляет собой двухполосный горный серпантин, который начинается рядом с Джугбой и проходит через Туапсе, Лазаревское, Сочи и заканчивается на границе с Абхазией.

9 июля сильный ливень обрушился на Сочи — в частности, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты в одну кучу десятки машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.

