В одном из районов Сочи за ночь выпало около 80 миллиметров осадков

Власти Сочи: за ночь в Хостинском районе города выпало около 80 миллиметров осадков

В Хостинском районе города Сочи в ночь на воскресенье, 9 июля, прошли залповые ливни, в результате которых выпало около 80 миллиметров осадков. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале городской администрации.

«Пострадавших нет. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Общественный транспорт работает в штатном режиме», — сообщили местные власти.

По их данным, сейчас в микрорайоне Хоста работает городской оперативный штаб. Из подвалов домов откачивают воду. Всего в устранении последствий непогоды задействовано 60 рабочих и 15 единиц техники.

В Сочи действует штормовое предупреждение. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля.

Ранее сообщалось, что сильный ливень в Сочи смыл десятки припаркованных машин в одну кучу, произошедшее попало на видео.