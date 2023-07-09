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11:37, 9 июля 2023Россия

В одном из районов Сочи за ночь выпало около 80 миллиметров осадков

Власти Сочи: за ночь в Хостинском районе города выпало около 80 миллиметров осадков
СюжетЛивень в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Хостинском районе города Сочи в ночь на воскресенье, 9 июля, прошли залповые ливни, в результате которых выпало около 80 миллиметров осадков. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале городской администрации.

«Пострадавших нет. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Общественный транспорт работает в штатном режиме», — сообщили местные власти.

По их данным, сейчас в микрорайоне Хоста работает городской оперативный штаб. Из подвалов домов откачивают воду. Всего в устранении последствий непогоды задействовано 60 рабочих и 15 единиц техники.

В Сочи действует штормовое предупреждение. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля.

Ранее сообщалось, что сильный ливень в Сочи смыл десятки припаркованных машин в одну кучу, произошедшее попало на видео.

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    Варвара Кошечкина
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