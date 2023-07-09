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10:06, 9 июля 2023Россия

Сильный ливень в Сочи смыл десятки машин в одну кучу

Последствия сильного ливня в сочинской Хосте попали на видео
СюжетЛивень в Сочи

Сильный ливень обрушился на микрорайон Хоста в Сочи ночью в воскресенье, 9 июля. Его последствия попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Так, на кадрах видно, как потоки воды смыли десятки припаркованных машин в одну кучу.

О пострадавших от природного явления не сообщается. На месте работают экстренные службы.

Ранее в июле власти Анапы запретили купаться на пляжах. Временный запрет связан с ухудшившимися погодными условиями. Также отмечалось, что до 10 июля в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение о непогоде.

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    Фариза Бацазова
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