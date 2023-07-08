В Анапе временно запретили купаться на пляжах

Власти Анапы запретили купаться на пляжах из-за шторма и донного течения

В Анапе 8 июля местные власти запретили купаться на пляжах. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Временный запрет связан с ухудшившимися погодными условиями. «Купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8.07 заходить в воду очень опасно», — предупредили власти города.

До 10 июля в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики оповестили, что в этот период в регионе возможны ливни, град, грозы, шквалистый ветер, может подняться уровень воды в реках.

Ранее сообщалось, что средства размещения в российском городе-курорте Анапе заполнились туристами почти на 100 процентов. Как рассказал глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, это связано с запуском к сезону новых туристических объектов.