Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:06, 7 июля 2023Путешествия

Анапа заполнилась туристами почти на 100 процентов

РСТ: средства размещения в Анапе заполнены почти на 100 процентов

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Средства размещения в российском городе-курорте Анапа заполнились туристами почти на 100 процентов. Об этом ТАСС рассказал глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Эксперт отметил, что это связано с запуском к сезону новых туристических объектов. «Турпоток в Анапу действительно хороший,<…> в целом сейчас качественная загрузка», — добавил он.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Уманский также подчеркнул, что в РСТ зафиксировали небольшой рост турпотока в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. «Он выражен в объеме где-то от пяти до восьми процентов и обусловлен запуском новых средств размещения, которые добавили дополнительную емкость», — пояснил он.

Тем временем коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах указала, что несмотря на почти полную загрузку гостиниц в Анапе, на пляжах курорта при отелях нет никаких проблем с местами. По ее словам, распространившиеся в сети фотографии и видео пляжа с толпами туристов сделаны на центральном пляже города.

«Такая ситуация повторяется ежегодно в пик сезона, — заявила она. — Стоит отойти на 100-200 метров от того места, где сделаны фотографии, и будет гораздо свободнее».

Ранее в июле руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь сообщила, что курорты Северного Кавказа и Алтай могут стать альтернативой переполненной туристами Анапе. Эксперт отметила, что большим спросом у россиян пользуются Осетия, Дагестан и Минеральные Воды.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности взрыва на российском заводе «Промсинтез»

    Квартира в российском городе сгорела из-за зарядки для телефона

    Российской экономике пообещали усиление давления из-за санкций

    Парикмахеры раскрыли частоту стрижки волос

    Россиян предупредили об опасности лечения простуды алкоголем

    В ДНР рассказали о вернувшихся из плена участниках СВО

    Ирак начал расследование исчезновения россиянки в Багдаде

    Эксперт дал советы по восстановлению после тренировок

    Анапа заполнилась туристами почти на 100 процентов

    Рабочий упал в колодец и погиб в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости