Анапа заполнилась туристами почти на 100 процентов

РСТ: средства размещения в Анапе заполнены почти на 100 процентов

Средства размещения в российском городе-курорте Анапа заполнились туристами почти на 100 процентов. Об этом ТАСС рассказал глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Эксперт отметил, что это связано с запуском к сезону новых туристических объектов. «Турпоток в Анапу действительно хороший,<…> в целом сейчас качественная загрузка», — добавил он.

Уманский также подчеркнул, что в РСТ зафиксировали небольшой рост турпотока в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. «Он выражен в объеме где-то от пяти до восьми процентов и обусловлен запуском новых средств размещения, которые добавили дополнительную емкость», — пояснил он.

Тем временем коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах указала, что несмотря на почти полную загрузку гостиниц в Анапе, на пляжах курорта при отелях нет никаких проблем с местами. По ее словам, распространившиеся в сети фотографии и видео пляжа с толпами туристов сделаны на центральном пляже города.

«Такая ситуация повторяется ежегодно в пик сезона, — заявила она. — Стоит отойти на 100-200 метров от того места, где сделаны фотографии, и будет гораздо свободнее».

Ранее в июле руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь сообщила, что курорты Северного Кавказа и Алтай могут стать альтернативой переполненной туристами Анапе. Эксперт отметила, что большим спросом у россиян пользуются Осетия, Дагестан и Минеральные Воды.

