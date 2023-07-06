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18:11, 6 июля 2023Путешествия

Россиянам предложили альтернативу переполненной туристами Анапе

Go Travel: Кавказ и Алтай могут стать отличной альтернативой Анапе

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Курорты Северного Кавказа и Алтай могут стать альтернативой переполненной туристами Анапе. Об этом в беседе с «360» рассказала руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь.

Эксперт отметила, что большим спросом у россиян пользуются Осетия, Дагестан и Минеральные Воды. По ее словам, туристам на Кавказе предлагают не только экскурсионную, но и гастрономическую программу. «Последняя никого не оставляет равнодушным», — добавила она.

Более того, специалист подчеркнула, что с каждым годом «сумасшедшую популярность» набирают туры на Алтай и Байкал. «Но если раньше на Алтай путевки можно было бронировать по факту, то сейчас это лучше делать заранее, так как на лето в отелях практически нет мест», — пояснила она.

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Ансталь подчеркнула, что для любителей «ленивого» отдыха на Алтае также доступны места, где есть много комфортабельных гостиниц. Обычно такие отели находятся в горах. Они оборудованы панорамными бассейнами с лежаками.

Ранее в июле переполненные пляжи Анапы в летний сезон сняли на видео и описали фразой «закончились даже стоячие места». Так, на кадрах, распространенных в сети, видно, что на пляжи популярного курорта России пришли толпы отдыхающих. Все лежачие места заняты, поэтому туристам приходится загорать под раскаленным солнцем, стоя в воде.

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    Фариза Бацазова
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