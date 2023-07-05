Обстановку на пляжах Анапы описали фразой «закончились даже стоячие места»

Shot: переполненные пляжи Анапы в летний сезон сняли на видео

Переполненные пляжи Анапы в летний сезон сняли на видео и описали фразой «закончились даже стоячие места». Ролик с популярного российского курорта опубликовал Telegram-канал Shot.

Так, на кадрах, распространенных в сети, видно, что на пляжи Анапы пришли толпы отдыхающих. Все лежачие места заняты, поэтому туристам приходится загорать под раскаленным солнцем стоя в воде.

«Загорят только самые высокие», — такой ироничной фразой обстановку на одном из городских пляжей описали в Shot.

Ранее в июне российский тревел-блогер возмутился цветущим морем в Анапе. Мужчина рассказал, что вода заросла водорослями, из-за чего стало опасно отпускать туда детей в одиночку.

