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16:22, 5 июля 2023Путешествия

Обстановку на пляжах Анапы описали фразой «закончились даже стоячие места»

Shot: переполненные пляжи Анапы в летний сезон сняли на видео

Переполненные пляжи Анапы в летний сезон сняли на видео и описали фразой «закончились даже стоячие места». Ролик с популярного российского курорта опубликовал Telegram-канал Shot.

Так, на кадрах, распространенных в сети, видно, что на пляжи Анапы пришли толпы отдыхающих. Все лежачие места заняты, поэтому туристам приходится загорать под раскаленным солнцем стоя в воде.

«Загорят только самые высокие», — такой ироничной фразой обстановку на одном из городских пляжей описали в Shot.

Ранее в июне российский тревел-блогер возмутился цветущим морем в Анапе. Мужчина рассказал, что вода заросла водорослями, из-за чего стало опасно отпускать туда детей в одиночку.

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    Фариза Бацазова
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