Цветущее море в Анапе возмутило россиян

Российский тревел-блогер возмутился водорослями в море Анапы и разгневал местных жителей

Российский тревел-блогер возмутился цветущим морем в Анапе и не получил поддержку в сети. Своим видео с отдыха он поделился в аккаунте kesttravel в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Мужчина показал, что море заросло водорослями, из-за чего стало опасно отпускать туда детей в одиночку. На кадрах видно, как женщина на руках выносит на берег маленькую девочку, чтобы та не запуталась в водных растениях. «Страшно, короче, детей отпускать в такое море. Оно стало слишком зеленое», — объяснил блогер.

Местных жителей, в свою очередь, возмутило недовольство автора видео, и они высказали свое мнение в комментариях: «Не нравится — не приезжай», «Опять нытье... пройдите 500 метров, Высокий берег — чистейшее море», «Страшно? Сидите у себя дома. Надоели нытьем своим, все вам не так у нас. Так чего сюда едете?», «Всегда в Анапе в июне растут водоросли. Извините, но это природа».

Ранее российский тревел-блогер назвал Анапу худшим курортом страны и описал его словами «больше ни ногой». Молодой человек рассказал, что перед поездкой на популярный российский курорт решил опросить побывавших там знакомых и почитать отзывы в интернете. По словам блогера, он был не в курсе, что у приморского города так много проблем. Судя по отзывам, россияне чаще всего жалуются на плохую работу персонала в сфере гостеприимства.