Россиянин назвал Анапу худшим курортом страны и описал словами «больше ни ногой»

Российский тревел-блогер пожаловался на несоответствие цены отдыха в Анапе его качеству

Российский тревел-блогер назвал Анапу худшим курортом страны и описал его словами «больше ни ногой». Об этом он написал в блоге «Мой автодом» на платформе «Дзен».

Молодой человек рассказал, что перед поездкой на популярный российский курорт решил опросить побывавших там знакомых и почитать отзывы в интернете. По словам блогера, он был не в курсе, что у приморского города так много проблем. Судя по отзывам, россияне чаще всего жалуются на плохую работу персонала в сфере гостеприимства.

«Работники сферы обслуживания привыкли к постоянному наплыву туристов, особенно в сезон. Конечно, работники могут и уставать, понять их можно. Но мои друзья, женатая пара, отметили, что работать люди не хотят, но и ценник завысить не забывают, это же курорт», — пожаловался он на несоответствие цены отдыха в Анапе его качеству.

Еще одной проблемой курорта является его плохое санитарное состояние. Туристы жалуются на грязные пляжи, а местами и «специфический запашок». «В интернете прочитал, что некоторые умудряются подхватить какую-то сыпь непонятного происхождения после купания, — добавил путешественник. — Друзья посоветовали тем, кто решит искупаться на местных пляжах соблюдать гигиену, тщательнее мыться после отдыха, не забывать про антисептики». Также отдыхающим в интернете советуют запастись активированным углем или другими энтеросорбентами перед поездкой на курорт.

Ранее россияне пожаловались на отсутствие в Анапе удобной транспортной инфраструктуры, туалетов и чистого моря. Так, большинство отдыхающих отметили, что курорту не хватает качественного номерного фонда, а также отсутствует удобная транспортная инфраструктура.