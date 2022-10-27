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17:05, 27 октября 2022Путешествия

Россияне описали отдых в Анапе фразой «не море, а помойка»

TourDom: россияне пожаловались на отсутствие туалетов и чистого моря в Анапе

Фото: Savelie Antipov / Unsplash

Россияне пожаловались на отсутствие в Анапе удобной транспортной инфраструктуры, туалетов и чистого моря. О главных минусах отечественного курорта туристы рассказали в отзывах на портале TourDom.

Так, большинство комментаторов отметили, что Анапе не хватает качественного номерного фонда. Однако, по их словам, этот недостаток вытекает из другого. Туристы сошлись во мнении, что на курорте отсутствует удобная транспортная инфраструктура.

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Еще одной проблемой Анапы россияне называют водоросли. Отдых на курорте одна из туристок описала фразой «не море, а помойка». «И хоть какие там будут суперские отели, воды там чистой никогда не будет», — добавила она.

Между тем читатели портала подчеркивают, что некоторые гостиницы все же стараются очищать прилегающие территории. Но у них не всегда есть возможность делать это оперативно.

Отдыхающие также пожаловались на отсутствие общественных туалетов. «Из курорта можно было бы сделать конфетку, но <...> при уникальном климате никто ее так и не сделал», — заявил один из комментаторов.

Ранее в октябре вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о намерении построить на Черном море всесезонный курорт «Новая Анапа». По словам зампреда правительства, данный проект позволит не только увеличить турпоток в Краснодарский край, но и создать до 15 тысяч гостиничных номеров и дать региону тысячи новых рабочих мест.

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Фариза Бацазова
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