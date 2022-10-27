Чернышенко: создание курорта «Новая Анапа» привлечет более трех миллионов отдыхающих

На Черном море пообещали построить новый всесезонный курорт «Новая Анапа», который привлечет в регион дополнительно более трех миллионов отдыхающих ежегодно. Об этом РИА Новости в четверг, 27 октября, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По словам зампреда правительства, реализация проекта позволит не только увеличить турпоток в Краснодарский край, но и создать до 15 тысяч гостиничных номеров и дать региону тысячи новых рабочих мест. Для создания курорта будет организована рабочая группа, в которую войдут Минстрой, Минэкономразвития, корпорация «Туризм.РФ», администрация Краснодарского края и другие заинтересованные ведомства.

«В России не только в летний сезон, но и в межсезонье традиционно высокий спрос на отдых у моря. Ему отдают предпочтение более 60 процентов наших граждан, — отметил Чернышенко. — По итогам прошлого года черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 миллионов россиян, в том числе 3,7 миллиона детей».

Ранее стало известно, что отечественные туристы, отдохнувшие летом внутри страны, потратили около 38,6 тысячи рублей на одного человека. В большую сумму путешествия обошлись москвичам и петербуржцам (67 тысяч рублей на человека) и жителям городов-миллионников (56,4 тысячи).