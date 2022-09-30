Раскрыты траты россиян на путешествия по стране

ВЦИОМ: россияне в среднем тратили на отпуск в стране около 38 тысяч рублей с человека

Россияне, отдохнувшие летом внутри страны, потратили в среднем 38 тысяч рублей. Такая сумма трат раскрыта на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, за летний отдых россияне отдали около 38,6 тысячи рублей на одного человека. В большую сумму путешествия обошлись москвичам и петербуржцам (67 тысяч рублей на человека) и жителям городов-миллионников (56,4 тысячи). Те, кто оценивал свое материальное положение как хорошее, тратили 55,1 тысячи рублей за поездку, люди со средним достатком — 35,9 тысячи, с маленьким — 21,6 тысячи. Те, кто провел летний отпуск за рубежом, потратили больше, чем те, кто отдохнул в России — 45,4 тысячи рублей против 38,8 тысячи.

В пресс-службе ВЦИОМ отметили, что в среднем соотечественники отдыхали летом 30 дней, что соответствует стандартному отпуску — с 2018 года показатель колеблется в пределах 28-33 дней. Отпуск женщин в этом году длился немного дольше, чем у мужчин, — 32 дня против 28 дней, также больше других удалось отдохнуть россиянам старшего возраста — около 46 дней.

При этом на продолжительность отпуска повлияло место проживания: жители северных территорий (Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов) отдыхали чуть больше — от 32 до 37 дней, что обусловлено большей продолжительностью отпусков в части этих территорий.

Ранее в сентябре президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков предложил россиянам отечественную альтернативу отдыху в Европе. По его словам, достойную конкуренцию западным курортам могут составить Калининградская область, Дагестан, Крым и Краснодарский край.