Россиянам предложили отечественную альтернативу отдыху в Европе

Президент ОСИГ Волков: конкуренцию Европе может составить Калининградская область

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков предложил россиянам отечественную альтернативу отдыху в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на фоне новостей о возможной приостановке действия соглашения Евросоюза об упрощенном визовом режиме с Россией желающие оперативно отправиться в Европу и получить визу есть, но всплеска спроса не произошло. Достойную конкуренцию западным курортам могут составить Калининградская область, Дагестан, Крым и Краснодарский край.

«Люди, которые привыкли ездить в Европу, могут рассмотреть такое направление, как Калининградская область. Атмосфера региона напоминает Австрию, Чехию, Германию. Авиасообщение с Калининградской областью увеличено, железнодорожное сообщение по-прежнему доступно», — отметил специалист.

Волков добавил, что путешественникам, которые выбирали в качествен места для отдыха европейские замки и горные регионы, следует рассмотреть для себя такие направления, как Дагестан, Осетия, Крым и Краснодарский край. Особенно выделяются на этом фоне винодельни в Крыму, Ростовской области и в Краснодарском крае, заключил президент ОСИГ.

Ранее сообщалось, что наиболее доступными пляжными направлениями для отдыха в сентябре стали Абхазия, Турция и Сочи — стоимость путешествия обойдется в 41,5, 54,1 и 98,9 тысячи рублей соответственно. Чуть дороже выйдет отдых в ОАЭ — 113,3 тысячи и в Бахрейне — от 135,1 тысячи рублей.