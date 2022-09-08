Названы курорты для отдыха в сентябре дешевле 100 тысяч рублей на двоих

АТОР: туры в Абхазию, Сочи и Турцию с вылетом в сентябре выйдут дешевле 100 тысяч рублей

Наиболее доступными пляжными направлениями для отдыха в сентябре стали Абхазия, Турция и Сочи. Стоимость 10-дневных турпакетов на популярных туристических курортах России и за рубежом назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аналитики АТОР на основе данных сети турагентств «1001 Тур» составили рейтинг минимальных цен на десятидневные туры с перелетом в период с 12 по 18 сентября на двоих туристов с типом питания в виде завтраков. Так, отдохнуть в середине первого месяца осени дешевле 100 тысяч можно только в Абхазии, Сочи и турецкой Анталье. Стоимость путешествия обойдется в 41,5, 54,1 и 98,9 тысячи рублей соответственно (при этом в Турции система «все включено»).

Чуть дороже выйдет отдых в ОАЭ — 113,3 тысячи и в Бахрейне — от 135,1 тысячи рублей. Египет и Сейшелы практически сравнялись по ценам — 151,5 и 156,9 тысячи рублей соответственно. Улететь в Катар и на Шри-Ланку получится от 161 тысячи рублей, в Таиланд или на Мальдивы — от 197,8 тысячи рублей.

Что касается сити-туров, то лидерами стали отечественные направления: Калининград и Кавказские Минеральные Воды. Провести отдых в сентябре здесь получится от 43,1 тысячи рублей. На третьем месте Армения — 68,6 тысячи рублей. Гораздо дороже выйдет путешествие в Стамбул (94,6 тысячи рублей), Узбекистан (112 тысяч рублей) и Сербию (220 тысяч рублей).

Ранее российским туристам рассказали о возможности недорого отдохнуть в ОАЭ. Так, путевка Coral Travel на шесть дней с проживанием в отеле три звезды с вылетом в сентябре обойдется в 103 тысячи рублей на двоих, то есть чуть больше 50 тысяч рублей на одного человека с учетом перелета.