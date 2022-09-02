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У россиян появилась возможность отдохнуть в ОАЭ за 50 тысяч рублей

АТОР: Coral Travel предлагает тур в ОАЭ за 50 тысяч рублей с человека с вылетом в сентябре

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российским туристам назвали стоимость путевок в ОАЭ с вылетом в сентябре. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у путешественников появилась возможность недорого отдохнуть в арабской стране, купив тур на ближайшие даты. Например, Coral Travel предлагает путевку на шесть дней с проживанием в отеле три звезды за 103 тысячи рублей на двоих, то есть чуть больше 50 тысяч рублей на одного человека с учетом перелета.

Тур с размещением в пятизвездочном отеле с питанием на базе завтраков обойдется в 116 тысяч рублей на двоих. Туроператор Fun&Sun предлагает забронировать путевку на семь ночей в четырехзвездочный отель за 68 тысяч рублей на человека.

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В АТОР напомнили, что из Москвы в ОАЭ напрямую летают авиакомпании Emirates, Etihad, flydubai, Air Arabia. С 1 октября рейсы начнет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». При этом эксперты предупреждают о повышенном спросе и «острейшем дефиците» доступных билетов на зиму.

Ранее туроператоры назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха осенью. Наиболее выгодным вариантом оказалась Абхазия — недельная путевка в сентябре туда обойдется примерно в 26 тысяч рублей. На втором месте разместилась Турция, на третьем — Египет.

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Мария Гейн
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