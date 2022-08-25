Названа самая дешевая зарубежная страна для пляжного отдыха осенью

Абхазия возглавила список самых дешевых стран для пляжного отдыха в осенний период

Дешевле всего туристы смогут отдохнуть за рубежом осенью в Абхазии, также в список наиболее выгодных по стоимости туристических направлений входят Турция, Египет, Армения и ОАЭ. Об этом сообщает TACC со ссылкой на туроператоров.

По данным представителей Anex Tour, список самых дешевых зарубежных стран для пляжного отдыха в осенний период возглавила Абхазия, недельная путевка в сентябре туда обойдется примерно в 26 тысяч рублей. Вторым наиболее выгодным направлением названа Турция, стоимость туров на местные курорты в бархатный сезон стартует от 64 тысяч рублей на этот же срок на двоих. В Египет можно слетать от 80 тысяч рублей. В ОАЭ осенью туристы смогут отправиться минимум за 100 тысяч рублей, а на Мальдивы — примерно за 152 тысячи рублей.

Более того, отмечается, что в связи с окончанием «высокого» сезона, а также периода отпусков и каникул стоимость туров на сентябрь практически во все вышеуказанные страны снизилась в сравнении с августом. Только цены за отдых в ОАЭ повысилась из-за наступления более благоприятных и комфортных погодных условий.

В «Интуристе» со своей стороны заявили, что другими выгодными по стоимости зарубежными направлениями для осеннего отдыха также являются Армения, Иран и Бахрейн. Так, путевка в Армению на этот период стоит примерно 56,5 тысячи рублей, в Иран — от 93 тысяч рублей, в Бахрейн — около 100 тысяч рублей.

Ранее в августе эксперт по туризму Николай Мельник назвал три лучших направления для пляжного отдыха в России осенью. Ими стали Краснодарский край, Калининград и Байкал.