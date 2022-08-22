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Названы три лучших направления для пляжного отдыха в России осенью

Эксперт по туризму Мельник назвал Байкал одним из лучших направлений для отдыха осенью

Фото: unsplash

Эксперт по туризму Николай Мельник назвал Краснодарский край, Калининград и Байкал тремя лучшими местами для пляжного отдыха осенью в России. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

Мельник сообщил, что минимальная стоимость пакетного тура по вышеуказанным направлениям стартует от 40 тысяч рублей за неделю на двоих. Дороже всего обойдется поездка на Байкал — по меньшей мере 70 тысяч рублей на этот же срок на двоих.

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При этом специалист выразил надежду, что в скором времени цены на осенние пляжные туры все-таки начнут снижаться. Более того, он подчеркнул, что «незначительные корректировки» в меньшую сторону наблюдаются уже сейчас.

Ранее сообщалось, что туры на курорты России в бархатный сезон выгоднее всего приобретать в начале сентября. А самую низкую стоимость на них россиянам стоит ожидать в период с 5 по 11 сентября.

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Фариза Бацазова
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