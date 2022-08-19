Названы даты для самой выгодной покупки путевок в бархатный сезон

Эксперт по туризму Мельник: цены на путевки на курорты России снизятся после 5 сентября

Туры на курорты России в бархатный сезон выгодно приобретать после 5 сентября. Даты для наиболее удачной покупки путевок в беседе с «Вечерней Москвой» назвал эксперт по туризму Николай Мельник.

По словам специалиста, в первый месяц осени путевки существенно начнут дешеветь. Более того, самую низкую стоимость на туры россиянам стоит ожидать с 5 по 11 сентября.

Эксперт считает, что причина резкого падения цен в этот период — начало учебного года. И поскольку большая часть туристов — семьи с детьми, то им неудобно ездить отдыхать в бархатный сезон из-за работы и школы. «Сейчас все очень ждут открытия южных аэропортов, особенно в Крыму. Много отельных бронирований идет по сниженным ценам на осень», — добавил эксперт.

Мельник отметил, что отдых в бархатный сезон на курортах России идеально подходит тем, кто не любит большое скопление людей и жаркую погоду. При этом море в это время будет достаточно теплым, добавил эксперт.

Ранее эксперты туротрасли рассказали россиянам о способе сэкономить на отдыхе в конце лета. К примеру, отправиться на отдых в Турцию выгоднее всего с 21 по 31 августа, так как по сравнению с серединой августа минимальная планка цен на десятидневные туры в эту страну упала на 50 процентов.