Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы даты для самой выгодной покупки путевок в бархатный сезон

Эксперт по туризму Мельник: цены на путевки на курорты России снизятся после 5 сентября

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Туры на курорты России в бархатный сезон выгодно приобретать после 5 сентября. Даты для наиболее удачной покупки путевок в беседе с «Вечерней Москвой» назвал эксперт по туризму Николай Мельник.

По словам специалиста, в первый месяц осени путевки существенно начнут дешеветь. Более того, самую низкую стоимость на туры россиянам стоит ожидать с 5 по 11 сентября.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Эксперт считает, что причина резкого падения цен в этот период — начало учебного года. И поскольку большая часть туристов — семьи с детьми, то им неудобно ездить отдыхать в бархатный сезон из-за работы и школы. «Сейчас все очень ждут открытия южных аэропортов, особенно в Крыму. Много отельных бронирований идет по сниженным ценам на осень», — добавил эксперт.

Мельник отметил, что отдых в бархатный сезон на курортах России идеально подходит тем, кто не любит большое скопление людей и жаркую погоду. При этом море в это время будет достаточно теплым, добавил эксперт.

Ранее эксперты туротрасли рассказали россиянам о способе сэкономить на отдыхе в конце лета. К примеру, отправиться на отдых в Турцию выгоднее всего с 21 по 31 августа, так как по сравнению с серединой августа минимальная планка цен на десятидневные туры в эту страну упала на 50 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» остановят
10-летняя школьница сделала татуировку хной и осталась со зловонным ожогом
Цены на газ в Европе взлетели из-за заявления «Газпрома»
Вассерман назвал лучшего руководителя в СССР
Каррера оценил перспективы Дзюбы в чемпионате Турции
США предоставят военную помощь Украине стоимостью до 775 миллионов долларов
Работники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы
Умерла вторая по возрасту долгожительница в мире
Стало известно о возможном участии Сальмы Хайек в «Черном зеркале»
В Мелитополе сообщили о предотвращении теракта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.