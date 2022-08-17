Россиянам назвали способ сэкономить на пляжном отдыхе в августе

АТОР назвала курорты России самыми бюджетными направлениями для пляжного отдыха

Эксперты туротрасли назвали россиянам способ сэкономить на отдыхе в конце лета, перечислив самые бюджетные пляжные направления. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

Сэкономить на путешествии можно, отправившись на отдых с 21 по 31 августа. «Наибольшее снижение показывают минимальные цены на туры в Турцию. По сравнению с серединой августа минимальная планка цен на десятидневные туры в эту страну упала на 50 процентов», — сообщили в пресс-службе сети турагентств «1001 Тур».

Также подешевели путевки на курорты России и Абхазии. Например, стоимость турпакета с перелетом в Абхазию снизилась на 34 процента, в Крым — на 51 процент, в Калининградскую область — на 31 процент, в Сочи — на 27 процентов.

Выгоднее всего двум россиянам обойдется отдых в Калининградской области и Абхазии — цены на путевки начинаются от 42,6 и 44,6 тысячи рублей соответственно. Далее по стоимости следуют Сочи и ОАЭ, куда можно приобрести туры на двоих до 100 тысяч рублей.

Выше ценник на путевки в Турцию и Египет — наиболее дешевые варианты стоят 111 и 119 тысяч рублей соответственно. Желающим провести отпуск в Катаре придется заплатить в среднем 163,8 тысячи рублей. Для любителей курортов премиум-сегмента предлагаются туры на Сейшелы (176 тысяч рублей) и Мальдивы (215,3 тысячи). Дороже всего выйдет отдохнуть в конце лета в Бахрейне (231,5 тысячи рублей) и Таиланде (247,8 тысячи).

Уточняется, что в АТОР проанализировали стоимость десятидневных пакетных туров с вылетом из Москвы в промежуток с 21 по 31 августа. Цены приводятся с учетом путевки на двоих с включенными авиабилетами, проживанием и питанием.

Ранее глава Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн предсказал значительный рост турпотока из России после возобновления прямых рейсов Москва — Пхукет. По его прогнозам, по итогам 2022 года турпоток может достигнуть одного миллиона человек.