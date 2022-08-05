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Таиланд приготовился к приему тысяч российских туристов

АТОР: до конца 2022 года Таиланд примет порядка 250 тысяч российских туристов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Глава Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн предсказал значительный рост турпотока из России после возобновления прямых рейсов МоскваПхукет. Соответствующая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Супасорн не исключил, что в скором времени все больше российских перевозчиков будут готовы летать в королевство. По его прогнозам, по итогам 2022 года турпоток может достигнуть одного миллиона человек.

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При этом российские эксперты более пессимистичны. Согласно их прогнозам, к концу текущего года Таиланд примет порядка 250 тысяч российских туристов. «Туристы активно летают на стыковочных рейсах, на прямых рейсах динамика, безусловно, тоже будет позитивной», — отметили в компании ПАКС.

Тем не менее специалисты полагают, что пока преждевременно говорить о запуске большого числа прямых рейсов в Таиланд — необходимо, чтобы власти королевства дали гарантии от ареста российских самолетов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на прямые рейсы в Таиланд — первые полеты запланированы на 30 октября. Время в пути по маршруту Москва — Пхукет составит 9,5 часа, обратный перелет займет почти 11 часов.

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Мария Гейн
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