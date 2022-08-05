Таиланд приготовился к приему тысяч российских туристов

АТОР: до конца 2022 года Таиланд примет порядка 250 тысяч российских туристов

Глава Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн предсказал значительный рост турпотока из России после возобновления прямых рейсов Москва — Пхукет. Соответствующая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Супасорн не исключил, что в скором времени все больше российских перевозчиков будут готовы летать в королевство. По его прогнозам, по итогам 2022 года турпоток может достигнуть одного миллиона человек.

При этом российские эксперты более пессимистичны. Согласно их прогнозам, к концу текущего года Таиланд примет порядка 250 тысяч российских туристов. «Туристы активно летают на стыковочных рейсах, на прямых рейсах динамика, безусловно, тоже будет позитивной», — отметили в компании ПАКС.

Тем не менее специалисты полагают, что пока преждевременно говорить о запуске большого числа прямых рейсов в Таиланд — необходимо, чтобы власти королевства дали гарантии от ареста российских самолетов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на прямые рейсы в Таиланд — первые полеты запланированы на 30 октября. Время в пути по маршруту Москва — Пхукет составит 9,5 часа, обратный перелет займет почти 11 часов.

