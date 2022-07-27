«Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы в Таиланд

«Аэрофлот» с 30 октября планирует ежедневно выполнять прямые рейсы на Пхукет

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на прямые рейсы на Пхукет, первый полет запланирован на 30 октября. Об этом пишет портал TourDom.

Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A330-300. Время в пути по маршруту Москва — Пхукет составит 9,5 часа, обратный перелет займет почти 11 часов. Стоимость билетов на тайский курорт с вылетом 30 октября или 13 ноября составляет минимум 74,2 тысячи рублей в обе стороны.

Отмечается, что сэкономить на билетах смогут жители Санкт-Петербурга — для них перелет туда-обратно с пересадкой обойдется в 39,6 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали оптимальную стоимость билетов на стыковочные рейсы в Таиланд предстоящей осенью. Qatar Airways предлагает отправиться из Москвы в Бангкок за 42 тысячи рублей в обе стороны на одного. Время в пути, включая пересадку в Дохе, составит около 20 часов.