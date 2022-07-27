«Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы в Таиланд
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на прямые рейсы на Пхукет, первый полет запланирован на 30 октября. Об этом пишет портал TourDom.
Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A330-300. Время в пути по маршруту Москва — Пхукет составит 9,5 часа, обратный перелет займет почти 11 часов. Стоимость билетов на тайский курорт с вылетом 30 октября или 13 ноября составляет минимум 74,2 тысячи рублей в обе стороны.
Отмечается, что сэкономить на билетах смогут жители Санкт-Петербурга — для них перелет туда-обратно с пересадкой обойдется в 39,6 тысячи рублей.
Ранее россиянам назвали оптимальную стоимость билетов на стыковочные рейсы в Таиланд предстоящей осенью. Qatar Airways предлагает отправиться из Москвы в Бангкок за 42 тысячи рублей в обе стороны на одного. Время в пути, включая пересадку в Дохе, составит около 20 часов.