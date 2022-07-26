Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Таиланд осенью

TourDom: цена билета из Москвы в Бангкок в ноябре стартует от 42 тысяч рублей

Специалисты туриндустрии назвали россиянам оптимальную стоимость авиабилетов на курорты Таиланда осенью. Данные приводит портал TourDom.

Отмечается, что если бронировать места заранее, можно «поймать недорогие кресла». Так, в начале ноября авиаперевозчик Qatar Airways предлагает отправиться из Москвы в Бангкок за 42 тысячи рублей в обе стороны на одного. Время в пути, включая стыковку в Дохе, составит около 20 часов. Также в ноябре можно улететь на Пхукет на борту Etihad (цена стартует от 63 тысяч рублей туда-обратно) или Emirates (от 73 тысяч рублей).

В начале сентября билеты в Таиланд обойдутся в среднем в 60 тысяч рублей — такую цену предлагает арабская компания Emirates. Перелет будет осуществятся со стыковкой в Дубае. Дорога в Бангкок займет 25 часов, обратный путь — 21 час. Более удобен рейс Etihad с пересадкой в Абу-Даби, однако за перелет в обе стороны продолжительностью около 17 часов туристам придется заплатить 88 тысяч рублей.

Что касается стоимости пакетных туров, цена начинается от 110 тысяч рублей на человека. В сумму входит перелет и 12-дневное проживание в гостинице категории три звезды в Паттайе. Отпуск на Пхукете с перелетом и размещением в трехзвездочном отеле с завтраками предлагается за 123 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Таиланде прорабатывают возможности возобновления прямого авиасообщения с Россией к началу зимнего туристического сезона. Речь идет не только о восстановлении регулярных, но и чартерных рейсов. Кроме того, обсуждается вопрос сотрудничества тайских банков с российской платежной системой «Мир».

