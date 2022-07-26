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Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Таиланд осенью

TourDom: цена билета из Москвы в Бангкок в ноябре стартует от 42 тысяч рублей

Фото: unsplash

Специалисты туриндустрии назвали россиянам оптимальную стоимость авиабилетов на курорты Таиланда осенью. Данные приводит портал TourDom.

Отмечается, что если бронировать места заранее, можно «поймать недорогие кресла». Так, в начале ноября авиаперевозчик Qatar Airways предлагает отправиться из Москвы в Бангкок за 42 тысячи рублей в обе стороны на одного. Время в пути, включая стыковку в Дохе, составит около 20 часов. Также в ноябре можно улететь на Пхукет на борту Etihad (цена стартует от 63 тысяч рублей туда-обратно) или Emirates (от 73 тысяч рублей).

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В начале сентября билеты в Таиланд обойдутся в среднем в 60 тысяч рублей — такую цену предлагает арабская компания Emirates. Перелет будет осуществятся со стыковкой в Дубае. Дорога в Бангкок займет 25 часов, обратный путь — 21 час. Более удобен рейс Etihad с пересадкой в Абу-Даби, однако за перелет в обе стороны продолжительностью около 17 часов туристам придется заплатить 88 тысяч рублей.

Что касается стоимости пакетных туров, цена начинается от 110 тысяч рублей на человека. В сумму входит перелет и 12-дневное проживание в гостинице категории три звезды в Паттайе. Отпуск на Пхукете с перелетом и размещением в трехзвездочном отеле с завтраками предлагается за 123 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Таиланде прорабатывают возможности возобновления прямого авиасообщения с Россией к началу зимнего туристического сезона. Речь идет не только о восстановлении регулярных, но и чартерных рейсов. Кроме того, обсуждается вопрос сотрудничества тайских банков с российской платежной системой «Мир».

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Валентина Процкова
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