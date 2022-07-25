Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Таиланде захотели возобновить авиасообщение с Россией

АТОР: в Таиланде обсуждают возобновление авиасообщения с Россией к зимнему сезону

Фото: Jorge Silva / Reuters

В Таиланде прорабатывают возможности возобновления прямого авиасообщения с Россией к началу зимнего туристического сезона. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как заявил заместитель губернатора по маркетинговым коммуникациям Туристического управления Таиланда (ТАТ) Сирипакорн Чиаусамут, власти королевства хотят восстановить массовый турпоток из России.

Материалы по теме:
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам» Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
3 сентября 2019
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Отмечается, что речь идет не только о восстановлении регулярных, но и чартерных рейсов. Кроме того, обсуждается вопрос сотрудничества тайских банков с российской платежной системой «Мир».

«Пока можно осторожно сказать, что планы по организации расчетов по картам "Мир" в Таиланде имеют более чем реальные шансы на воплощение. Но, опять же, предлагаю дождаться итоговых решений», — рассказал генеральный директор TEZ TOUR Таиланд Андрей Снетков.

Ранее в июле представители туристической отрасли предсказали снижение стоимости отдыха в Таиланде. По словам генерального менеджера туристической компании «Илвес тур» Виктора Кривенцова, это обусловлено укреплением рубля и падением национальной валюты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Стало известно об участии сотрудника Bellingcat в операции украинской разведки
Россиянам предложили оплатить отдых в Финляндии в рублях
Ребенок и 14 взрослых пострадали в ДТП с автобусами в российском городе
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России
Киев обвинил сотрудников МВД Херсонской области в коллаборационизме
В тату-салоне Испании выявили очаг заражения оспой обезьян
Стало известно о прибытии на Украину британских гаубиц
В России начали откладывать модернизацию электростанций
Россиянам перечислили способы сохранить фигуру в отпуске
Африканский боксер умер в 18 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.