В Таиланде захотели возобновить авиасообщение с Россией

АТОР: в Таиланде обсуждают возобновление авиасообщения с Россией к зимнему сезону

В Таиланде прорабатывают возможности возобновления прямого авиасообщения с Россией к началу зимнего туристического сезона. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как заявил заместитель губернатора по маркетинговым коммуникациям Туристического управления Таиланда (ТАТ) Сирипакорн Чиаусамут, власти королевства хотят восстановить массовый турпоток из России.

Отмечается, что речь идет не только о восстановлении регулярных, но и чартерных рейсов. Кроме того, обсуждается вопрос сотрудничества тайских банков с российской платежной системой «Мир».

«Пока можно осторожно сказать, что планы по организации расчетов по картам "Мир" в Таиланде имеют более чем реальные шансы на воплощение. Но, опять же, предлагаю дождаться итоговых решений», — рассказал генеральный директор TEZ TOUR Таиланд Андрей Снетков.

Ранее в июле представители туристической отрасли предсказали снижение стоимости отдыха в Таиланде. По словам генерального менеджера туристической компании «Илвес тур» Виктора Кривенцова, это обусловлено укреплением рубля и падением национальной валюты.